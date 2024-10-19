Прогноз погоды в Украине на завтра 20 октября от Укргидрометцентра

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 октября, ожидается с переменной облачностью. Ночью в воздухе будут сильные заморозки, однако осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 20 октября

В юго-восточных регионах ожидаются небольшие дожди, в то время как на остальной территории без осадков. Ночью и утром будет туман наблюдаться в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в воздухе ночью - 0...-5 °C. В южной части и восточных областях температура +1...+6 °C. В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °C. Днем +8...+13 °C, на Закарпатье и Прикарпатье до +15 °C.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре рассказали, что ночью в западных, северных, центральных областях сильные заморозки 0...-5 °C, поэтому объявлен второй уровень опасности.

В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 ° C — первый уровень опасности.

Ночью и утром 20 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве и области завтра температура воздуха снизится до -5°C. Однако осадки синоптики не прогнозируют.

А в Одессе прогнозируется облачная и прохладная погода с максимальной температурой днем до +14 °C.