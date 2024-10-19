Прогноз погоди в Україні на завтра 20 жовтня від Укргідрометцентру

Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Вночі у повітрі будуть сильні заморозки, однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня

У південно-східних регіонах очікуються невеликі дощі, в той час, як на решті території без опадів. Вночі та вранці туман спостерігатиметься у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про сильні заморозки у повітрі вночі — 0...-5 °C. У південній частині та східних областях температура +1...+6 °C. В Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °C. Вдень +8...+13 °C, на Закарпатті та Прикарпатті до +15 °C.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі розповіли, що вночі у західних, північних, центральних областях сильні заморозки 0...-5 °C, тому оголошено другий рівень небезпеки.

В Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °C — перший рівень небезпеки.

А вночі та зранку 20 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві та області завтра температура повітря знизиться до -5 °C. Однак опадів синоптики не прогнозують.

А в Одесі прогнозується хмарна та прохолодна погода з максимальною температурою вдень до +14 °C.