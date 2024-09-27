Прогноз погоды 28 сентября в Украине — где ожидаются дожди

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

В Украине в субботу, 28 сентября, ожидается теплая и комфортная погода. Температура воздуха будет достигать +28 °С. В некоторых областях ожидаются дожди, местами грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 сентября

В Украине в субботу ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных и Житомирской областях умеренные дожди, грозы (на Закарпатье и Львовщине днем местами значительные дожди). На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер преимущественно южный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +13...+18 °С;

днем +23...+28 °С, в большинстве западных областей +19...+24 °С.

Погода в Украине 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 28 сентября

В столице и области ожидается переменная облачность.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +13...+18 °С, днем +23...+28 °С;

в Киеве ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.

Погода в Киевской области 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрологических явлениях

На выходные, 28-29 сентября, в связи с возможными значительными дождями, на реках Закарпатской области ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнем 8 часов 27 сентября, без негативных последствий.

Также 29-30 сентября, в связи с возможными значительными дождями, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнем на 8 часов 27 последствий.

В местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Предупреждение об опасных явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве и по области в субботу, 28 сентября, прогнозируют теплую, комфортную погоду. Небо будет облачным, но дождей не ожидается.

Как писали Новини.LIVE, по прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове в субботу, 28 сентября, будет теплая погода. Хотя небо будет облачным, осадки не прогнозируются.