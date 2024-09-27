Прогноз погоди 28 вересня в Україні — де очікуються дощі

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

В Україні у суботу, 28 вересня, очікується тепла і комфортна погода. Температура повітря сягатиме +28 °С. У деяких областях очікуються дощі, місцями грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 вересня

В Україні у суботу очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних та Житомирській областях помірні дощі, окремі грози (на Закарпатті та Львівщині вдень місцями значні дощі). На решті території обійдеться без опадів.

Вітер переважно південний, з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +13...+18 °С;

вдень +23...+28 °С, у більшості західних областей +19...+24 °С.

Погода в Україні 28 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 28 вересня

У столиці та області очікується мінлива хмарність.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С;

у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.

Погода у Київській області 28 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про гідрологічні явища

На вихідні, 28-29 вересня, у зв'язку з можливими значними дощами, на річках Закарпатської області очікується формування дощового паводка з підвищенням рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями на 8 годину 27 вересня, без негативних наслідків.

Також 29-30 вересня, у зв'язку з ймовірними значними дощами, на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8 годину 27 вересня, без негативних наслідків.

У місцях проходження локальних інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Попередження про небезпечні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві та по області в суботу, 28 вересня, прогнозують теплу, комфортну погоду. Небо буде хмарним, проте дощів не очікують.

Як писали Новини.LIVE, за прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові в суботу, 28 вересня, буде тепла погода. Хоча небо буде хмарним, опадів не прогнозують.