Женщина идет под снегом. Фото: РБК-Украина

В Украине в воскресенье, 24 ноября, облачная с прояснениями погода. В большинстве областей на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 ноября

В Украине ожидается облачно с прояснениями.

В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -7...-2 °С;

днем в Украине от -3...+2 °С, в южной части +1...+6 °С.

Также в Карпатах ожидается небольшой снег.

Погода в Украине 24 ноября Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

В западных, северных (кроме Сумской), восточных и Винницкой областях 24 ноября на дорогах гололедица.

Объявлен первый уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасности Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 23 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.