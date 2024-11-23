В Укргидрометцентре сообщили, где ожидаются снегопады завтра
В Украине в воскресенье, 24 ноября, облачная с прояснениями погода. В большинстве областей на дорогах будет гололедица.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 24 ноября
В Украине ожидается облачно с прояснениями.
В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -7...-2 °С;
- днем в Украине от -3...+2 °С, в южной части +1...+6 °С.
Также в Карпатах ожидается небольшой снег.
Синоптики предупреждают
В западных, северных (кроме Сумской), восточных и Винницкой областях 24 ноября на дорогах гололедица.
Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, 23 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение.
Ранее мы писали о том, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.
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