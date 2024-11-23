Прогноз погоди в Україні 24 листопада — де випаде сніг

Жінка йде під снігом. Фото: РБК-Україна

В Україні у неділю, 24 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. В більшості областей на дорогах буде ожеледиця. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °С. Максимальна температура повітря буде сягати +6 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні завтра очікується хмарна з проясненнями погода. У східних областях, вночі у південно-східній частині, помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний) сніг. Вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На решті території обійдеться без опадів.

У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі -7...-2 °С;

вдень в Україні -3...+2 °С, у південній частині +1...+6 °С.

Також в Карпатах очікується невеликий сніг. Температура вночі -11...-6 °С. Вдень -6...-1 °С.

Погода в Україні 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

У західних, північних (крім Сумської), східних та Вінницькій областях 24 листопада на дорогах ожеледиця. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 23 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а енергетики — про можливі обриви проводів і відключення світла.

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.