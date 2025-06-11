Погода в Украине 12 июня - ожидается снижение температуры

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 12 июня, ожидается неустойчивая погода, возможны кратковременные летние дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+21 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на 12 июня

Завтра из-за атмосферных фронтов в большинстве областей будет неустойчивая погода с кратковременными дождями летнего характера. Также будет колебаться давление, а прохлада из северных широт обусловит северо-западный ветер, местами порывистый и прохладную температуру.

Итак, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, осадков не будет только в западных, ночью и в восточных областях. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья и востока, днем порывы местами достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +10...+15 °С, на юге и юго-востоке +13...+18 °С;

днем +16...+21 °С, на юге и юго-востоке +21...+26 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве четверг пройдет с дождями и температурой около +21 °С.

А в Харькове синоптики предупредили об осадках и грозах, а также порывах ветра.