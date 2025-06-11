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Головна Метео В Укргідрометцентрі попередили про зимний вітер та дощі завтра

В Укргідрометцентрі попередили про зимний вітер та дощі завтра

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Дата публікації: 11 червня 2025 17:34
Погода в Україні 12 червня - очікується зниження температури
Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоди на 12 червня

В Україні у четвер, 12 червня, очікується нестійка погода, можливі короткочасні літні дощі. Температура повітря коливатиметься у межах +16...+21 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 12 червня

Завтра через атмосферні фронти у більшості областей буде нестійка погода з короткочасними дощами літнього характеру. Також коливатиметься тиск, а прохолода з північних широт зумовить північно-західний вітер, місцями поривчастий та прохолодну температуру.

Отже, синоптики прогнозують короткочасні дощі, опадів не буде лише у західних, вночі і в східних областях. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, в Україні, окрім Закарпаття та сходу, вдень пориви місцями сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +10...+15 °С, на півдні та південному сході +13...+18 °С;
  • вдень +16...+21 °С, на півдні та південному сході +21...+26 °С.
Яка погода буде в Україні 12 червня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві четвер пройде з дощами та температурою близько +21 °С.

А в Харкові синоптики попередили про опади та грози, а також пориви вітру.

Укргідрометцентр літо синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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