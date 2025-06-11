Погода в Україні 12 червня - очікується зниження температури

Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 12 червня, очікується нестійка погода, можливі короткочасні літні дощі. Температура повітря коливатиметься у межах +16...+21 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 12 червня

Завтра через атмосферні фронти у більшості областей буде нестійка погода з короткочасними дощами літнього характеру. Також коливатиметься тиск, а прохолода з північних широт зумовить північно-західний вітер, місцями поривчастий та прохолодну температуру.

Отже, синоптики прогнозують короткочасні дощі, опадів не буде лише у західних, вночі і в східних областях. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, в Україні, окрім Закарпаття та сходу, вдень пориви місцями сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +10...+15 °С, на півдні та південному сході +13...+18 °С;

вдень +16...+21 °С, на півдні та південному сході +21...+26 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві четвер пройде з дощами та температурою близько +21 °С.

А в Харкові синоптики попередили про опади та грози, а також пориви вітру.