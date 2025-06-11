Погода в Україні 12 червня - очікується зниження температури

В Укргідрометцентрі попередили про зимний вітер та дощі завтра
В Україні у четвер, 12 червня, очікується нестійка погода, можливі короткочасні літні дощі. Температура повітря коливатиметься у межах +16...+21 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на 12 червня
Завтра через атмосферні фронти у більшості областей буде нестійка погода з короткочасними дощами літнього характеру. Також коливатиметься тиск, а прохолода з північних широт зумовить північно-західний вітер, місцями поривчастий та прохолодну температуру.
Отже, синоптики прогнозують короткочасні дощі, опадів не буде лише у західних, вночі і в східних областях. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, в Україні, окрім Закарпаття та сходу, вдень пориви місцями сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +10...+15 °С, на півдні та південному сході +13...+18 °С;
- вдень +16...+21 °С, на півдні та південному сході +21...+26 °С.
Нагадаємо, у Києві четвер пройде з дощами та температурою близько +21 °С.
А в Харкові синоптики попередили про опади та грози, а також пориви вітру.
Читайте Новини.LIVE!