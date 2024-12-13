Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 декабря

В Укргидрометцентре предупредили о сильном похолодании завтра
В Украине в субботу, 14 декабря, облачно без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...+3 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 14 декабря
Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Лишь в Карпатах днем пройдет небольшой снег, на дорогах страны местами ожидается гололедица.
В субботу в областях будет северо-западный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью -14...-9 °С;
- днем -6...-1 °С;
- на юге и крайнем западе страны ночью -8...-3 °С, днем — -2...+3°С.
Погода на Киевщине 14 декабря
В Киевской области завтра также будет переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 14...-9 °С;
- днем -6...-1 °С.
В то же время в Киеве ночью ожидается около -10 °С, днем — -5...-3 °С.
Ранее синоптики предупредили о резком понижении температуры воздуха в столице завтра.
А на Львовщине в субботу столбики термометра опустятся до -11 °C.
Читайте Новини.LIVE!