Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 декабря

Мужчина убирает снег. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 14 декабря, облачно без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...+3 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 14 декабря

Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Лишь в Карпатах днем пройдет небольшой снег, на дорогах страны местами ожидается гололедица.

В субботу в областях будет северо-западный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью -14...-9 °С;

днем -6...-1 °С;

на юге и крайнем западе страны ночью -8...-3 °С, днем — -2...+3°С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 14 декабря

В Киевской области завтра также будет переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 14...-9 °С;

днем -6...-1 °С.

В то же время в Киеве ночью ожидается около -10 °С, днем — -5...-3 °С.

Ранее синоптики предупредили о резком понижении температуры воздуха в столице завтра.

А на Львовщине в субботу столбики термометра опустятся до -11 °C.