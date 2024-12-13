Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 грудня

Чоловік прибирає сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 14 грудня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах -6...+3 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 14 грудня

Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Лише у Карпатах вдень пройде невеликий сніг, на дорогах країни місцями очікується ожеледиця.

У суботу в областях буде північно-західний вітер з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -14...-9 °С;

вдень -6...-1 °С;

на півдні та крайньому заході країни вночі -8...-3 °С, вдень — -2...+3 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 грудня

У Київській області завтра також буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -14...-9 °С;

вдень -6...-1 °С.

Водночас у Києві вночі очікується близько -10 °С, вдень — -5...-3 °С.

Раніше синоптики попередили про різке зниження температури повітря у столиці завтра.

А на Львівщині у суботу стовпчики термометра опустяться до -11 °C.