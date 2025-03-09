Погода в Украине 10 марта - синоптики прогнозируют очень теплый день

Сильный ветер. Иллюстративное фото: открытые источники

В Украине в понедельник, 10 марта, ожидается небольшая облачность, но осадков не будет. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+17 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоды на 10 марта

В понедельник в областях будет небольшая облачность без осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, а в Карпатах днем местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -1...+4 °С;

днем +12...+17 °С, на западе до +20 °С, на побережье морей +7...+12 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киевской области ночью ожидаются заморозки, а днем потеплеет до +17 °С.

Также по прогнозу синоптиков, в середине марта возможны снегопады в нескольких городах Украины.