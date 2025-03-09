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В Укргідрометцентрі попередили області про сильний вітер завтра

9 березня 2025 18:57
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 10 березня - синоптики прогнозують дуже теплий день
Сильний вітер. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у понеділок, 10 березня, очікується невелика хмарність, але опадів не буде. Температура повітря коливатиметься у межах -1...+17 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на 10 березня

У понеділок в областях буде невелика хмарність без опадів. Вітер прогнозують південно-східний, 7-12 м/с, а в Карпатах вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі -1...+4 °С; 
  • вдень +12...+17 °С, на заході до +20 °С, на узбережжі морів +7...+12 °С.
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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Київській області вночі очікуються заморозки, а вдень потеплішає до +17 °С.

Також за прогнозом синоптиків, у середині березня можливі снігопади у кількох містах України.

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