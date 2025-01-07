Прогноз погоды в Украине на завтра 8 января от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 8 января, будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в некоторых областях, в частности осадки и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 8 января

В западных, утром и днем местами в северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Ночью на Закарпатье и в Карпатах будет умеренный дождь с мокрым снегом.

Погода в Украине 8 января. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Синоптики отмечают, что в западных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. А в Карпатах, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +4...-1 °C, днем +3...+8 °C. На юге, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью +2...+7 °C, а днем — +9...+14 °C.

Предупреждение о гидрологических явлениях

В Укргидрометцентре отметили, что из-за оттепели и осадков ожидается постепенное повышение уровней воды без угрозы негативных последствий:

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1,2 м;

на реках суббассейнов Сяна и Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м.

Кроме того, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м без угрозы негативных последствий.

Гидрологические явления в Украине 8 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

Завтра из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень — оранжевый).

Снеголавинная опасность в Украине 8 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве 8 января будет дождь и сильный ветер. Однако днем температура воздуха повысится до +7 °C.

А в Харькове завтра ожидается ветер со скоростью 12 м/с. Днем возможен небольшой дождь.