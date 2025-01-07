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В Укргідрометцентрі назвали, які області заливатиме дощами завтра

7 січня 2025 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 січня, від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 8 січня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують погіршення погоди у деяких областях, зокрема опади та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 8 січня

У західних, зранку та вдень місцями у північних, більшості центральних та Харківській областях очікуються невеликі опади у вигляді дощу. Вночі на Закарпатті та в Карпатах буде помірний дощ з мокрим снігом.

Погода в Україні 8 січня
Погода в Україні 8 січня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території України опадів не передбачається.

Синоптики зазначають, що у західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. А в Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +4...-1 °C, вдень +3...+8 °C. На півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +2...+7 °C, а вдень — +9...+14 °C.

Попередження про гідрологічні явища

В Укргідрометцентрі зазначили, що через відлигу та опади очікується поступове пiдвищення рiвнiв води без загрози негативних наслідків: 

  • на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1,2 м;
  • на рiчках суббасейнiв Сяну та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.

Крім того, на річках Закарпатської областi очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м без загрози негативних наслiдкiв.

Прогноз погоди в Україні 8 січня
Гідрологічні явища в Україні 8 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сніголавинну небезпеку

Завтра через відлигу на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (третій рівень — помаранчевий).

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Сніголавинна небезпека в Україні 8 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві 8 січня буде дощ та сильний вітер. Однак вдень температура повітря підвищиться до +7 °C.

А у Харкові завтра очікується вітер зі швидкістю 12 м/с. Вдень можливий невеликий дощ.

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