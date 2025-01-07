Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 січня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі назвали, які області заливатиме дощами завтра
Погода в Україні завтра, 8 січня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують погіршення погоди у деяких областях, зокрема опади та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 8 січня
У західних, зранку та вдень місцями у північних, більшості центральних та Харківській областях очікуються невеликі опади у вигляді дощу. Вночі на Закарпатті та в Карпатах буде помірний дощ з мокрим снігом.
На решті території України опадів не передбачається.
Синоптики зазначають, що у західних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. А в Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +4...-1 °C, вдень +3...+8 °C. На півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +2...+7 °C, а вдень — +9...+14 °C.
Попередження про гідрологічні явища
В Укргідрометцентрі зазначили, що через відлигу та опади очікується поступове пiдвищення рiвнiв води без загрози негативних наслідків:
- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1,2 м;
- на рiчках суббасейнiв Сяну та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.
Крім того, на річках Закарпатської областi очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м без загрози негативних наслiдкiв.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Завтра через відлигу на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (третій рівень — помаранчевий).
Нагадаємо, у Києві 8 січня буде дощ та сильний вітер. Однак вдень температура повітря підвищиться до +7 °C.
А у Харкові завтра очікується вітер зі швидкістю 12 м/с. Вдень можливий невеликий дощ.
Читайте Новини.LIVE!