Прогноз погоды в Украине на завтра 10 ноября от Укргидрометцентра

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 10 ноября, ожидается облачной, но с прояснениями. Местами будет дождь и туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 ноября

Синоптики отмечают, что осадки ожидаются на юге Одесской области. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 10 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью +2...-3 °С, в южных областях и в Крыму +2...+7 °С. Днем будет +3...+8 °С, в Закарпатье и в южной части +7...+12 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Синоптики сообщили о видимости 200-500 м.

Погода в Украине 10 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен первый уровень опасности.

Напомним, в Киеве завтра ожидается туман. Максимальная температура воздуха днем будет +8 °С.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что совсем скоро в Украину придет настоящая зима. Ожидаются морозы и снег.