Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 листопада, від Укргідрометцентру

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 10 листопада, очікується хмарною, але з проясненнями. Місцями буде дощ та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 листопада

Синоптики зазначають, що опаді очікуються на півдні Одеської області. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі +2...-3 °С, у південних областях та в Криму +2...+7 °С. Вдень буде +3...+8 °С, на Закарпатті та в південній частині +7...+12 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Вночі та зранку у західних, північних і центральних областях туман. Синоптики повідомили про видимість 200-500 м.

Погода в Україні 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, у Києві завтра очікується туман. Максимальна температура повітря вдень буде +8 °С.

Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що зовсім скоро в Україну прийде справжня зима. Очікуються морози та сніг.