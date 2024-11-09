Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 листопада, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі назвали, де завтра зіпсується погода
Погода в Україні завтра, 10 листопада, очікується хмарною, але з проясненнями. Місцями буде дощ та туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 листопада
Синоптики зазначають, що опаді очікуються на півдні Одеської області. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман.
Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +2...-3 °С, у південних областях та в Криму +2...+7 °С. Вдень буде +3...+8 °С, на Закарпатті та в південній частині +7...+12 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Вночі та зранку у західних, північних і центральних областях туман. Синоптики повідомили про видимість 200-500 м.
Оголошено перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, у Києві завтра очікується туман. Максимальна температура повітря вдень буде +8 °С.
Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що зовсім скоро в Україну прийде справжня зима. Очікуються морози та сніг.
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