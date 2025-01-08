Прогноз погоды в Украине на завтра, 9 января, от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 января, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах удержатся осадки в виде дождя и снега, а также порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 9 января

Синоптики рассказали, что ночью в западных и северных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. А днем на крайнем западе будет дождь. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, однако в Карпатах местами порывы — 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 9 января. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью -1...+4 °С, в южных, восточных областях и на Закарпатье +3...+8 °С. Днем ожидается +7...+12 °С, на юге Одесской области и в Крыму до +15 °С. А на севере и северо-востоке — +2...+7 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Завтра из-за оттепели и осадков на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Снеголавинная опасность в Украине 9 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве завтра будет небольшой мороз. Кроме того, ожидается мокрый снег и дождь.

А в Харькове температура воздуха повысится до +9 °С. Однако ночью возможен слабый туман.