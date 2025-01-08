Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 січня, від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 січня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах утримаються опади у вигляді дощу та снігу, а також пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 9 січня

Синоптики розповіли, що вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг. А вдень на крайньому заході буде дощ. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, однак у Карпатах місцями пориви — 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 9 січня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі -1...+4 °С, у південних, східних областях та на Закарпатті +3...+8 °С. Вдень очікується +7...+12 °С, на півдні Одещини та в Криму до +15 °С. А на півночі та північному сході — +2...+7 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Завтра через відлигу та опади на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека третього рівня.

Сніголавинна небезпека в Україні 9 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві завтра буде невеликий мороз. Крім того, очікується мокрий сніг та дощ.

А у Харкові температура повітря підвищиться до +9 °С. Однак вночі можливий слабкий туман.