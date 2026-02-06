Видео
Главная Метео В Укргидрометцентре назвали, где завтра будет снег и холод

В Укргидрометцентре назвали, где завтра будет снег и холод

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 18:41
Прогноз погоды в Украине на завтра 7 февраля от Укргидрометцентра
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 февраля, ожидается облачной. В некоторых областях будут осадки, а также прогнозируется мороз до -8 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Украине 7 февраля

Синоптики отмечают, что в северной части Украины ожидается снег. Температура воздуха ночью будет -3...-8 °C, днем -1...-6 °C.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Погода в Украине 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

На юге осадки прогнозируют преимущественно в виде дождя. Там температура ночью ожидается -2...+3 °C, днем +1...+6 °C. В Крыму ночью +1...+6 °C, днем +6...+11 °C.

На остальной территории страны ожидаются снег и дождь, а в центральных и восточных областях возможен гололед. Температура воздуха в течение суток -4...+1 °C, а на Закарпатье днем до +8 °C.

Синоптики отмечают, что на Прикарпатье, Закарпатье, юге и востоке страны местами возможен туман.

Ветер ожидается юго-восточного направления с переходом на северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Напомним, в Киеве синоптики завтра прогнозируют снег и гололед. Ночью температура воздуха снизится до -8 °C.

А синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на выходных.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
