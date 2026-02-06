Відео
Головна Метео В Укргідрометцентрі назвали, де завтра буде сніг та холод

В Укргідрометцентрі назвали, де завтра буде сніг та холод

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:41
Прогноз погоди в Україні на завтра 7 лютого від Укргідрометцентру
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 лютого, очікується хмарною. У деяких областях будуть опади, а також прогнозується мороз до -8 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Читайте також:

Погода в Україні 7 лютого

Синоптики зазначають, що у північній частині України очікується сніг. Температура повітря вночі буде -3...-8 °C, вдень -1...-6 °C. 

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Погода в Україні 7 лютого. Фото: Укргідрометцентр

На півдні опади прогнозують переважно у вигляді дощу. Там температура вночі очікується -2...+3 °C, вдень +1...+6 °C. У Криму вночі +1...+6 °C, вдень +6...+11 °C.

На решті території країни очікуються сніг та дощ, а у центральних та східних областях можлива ожеледь. Температура повітря упродовж доби -4...+1 °C, а на Закарпатті вдень до +8 °C.

Синоптики зазначають, що на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди можливий туман.

Вітер очікується південно-східного напрямку з переходом на північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, у Києві синоптики завтра прогнозують сніг та ожеледицю. Вночі температура повітря знизиться до -8 °C.

А синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на вихідних.

погода негода Укргідрометцентр Україна сніг погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
