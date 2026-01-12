Прогноз погоды в Украине на завтра 13 января от Укргидрометцентра

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 января, ожидается облачной с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют осадки, туман и снижение температуры воздуха до -20 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 13 января

Небольшой снег прогнозируется днем только в Карпатах и на Закарпатье. В западных регионах ночью и утром местами возможен туман. На дорогах местами будет гололедица.

Погода в Украине 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -15...-20 °C, днем -8...-13 °C. На юге, юго-востоке Украины и Закарпатье ночью -9...-14 °C, днем -3...-8 °C. В Крыму синоптики прогнозируют ночью -2...-7 °C, днем около 0 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях завтра столбики термометров снизятся до -20 °C.

А в Карпатах зафиксировали двухметровые сугробы и сильные морозы. В частности, на горе Поп Иван ограничена видимость.