Прогноз погоди в Україні на завтра 13 січня від Укргідрометцентру

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 січня, очікується хмарною з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують опади, туман та зниження температури повітря до -20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 13 січня

Невеликий сніг прогнозується вдень лише в Карпатах та на Закарпатті. У західних регіонах вночі та зранку місцями можливий туман. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Погода в Україні 13 січня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -15...-20 °C, вдень -8...-13 °C. На півдні, південному сході України та Закарпатті вночі -9...-14 °C, вдень -3...-8 °C. У Криму синоптики прогнозують вночі -2...-7 °C, вдень близько 0 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях завтра стовпчики термометрів знизяться до -20 °C.

А у Карпатах зафіксували двометрові замети та сильні морози. Зокрема, на горі Піп Іван обмежена видимість.