Погода на 15 марта — где ждать осадков

В субботу, 15 марта, в Украине будет преобладать облачная погода. В западных и северных областях будет прохладнее, а в центральных, восточных и южных регионах температура днем будет сохраняться в пределах 12-22 °С.

Об этом пишет Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Украинского гидрометеорологического центра. Фото: скриншот

Какая будет погода 15 марта

В западных областях ожидаются значительные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. В северных, а днем и в центральных регионах возможны умеренные дожди, тогда как на остальной территории осадков не прогнозируется.

Ветер преимущественно северо-восточный, а на юге и востоке — юго-западный, с силой 7-12 м/с. В Карпатах ночью местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях будет держаться в пределах +5...+10 °С днем и ночью, а в Ровенской, Волынской и Львовской областях будет немного прохладнее — +2...+7 °С. В центральных, восточных и южных регионах ночью ожидается +6...+11 °С, а днем воздух прогреется до +12...+17 °С, местами на юге и востоке — до +22 °С.

Карта погоды. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, во Львове завтра будет пасмурная погода. Ночью прогнозируется сильный дождь.

А в Харькове 15 марта температура воздуха днем будет достигать +15 °С. Однако возможен небольшой дождь.