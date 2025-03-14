Погода на 15 березня — де чекати на опади

У суботу, 15 березня, в Україні переважатиме хмарна погода. У західних і північних областях буде прохолодніше, а у центральних, східних і південних регіонах температура вдень буде зберігатися у межах 12-22 °С.

Про це пише Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Яка буде погода 15 березня

У західних областях очікуються значні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. У північних, а вдень і в центральних регіонах можливі помірні дощі, тоді як на решті території опадів не прогнозується.

Вітер переважно північно-східний, а на півдні та сході — південно-західний, із силою 7-12 м/с. У Карпатах уночі місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря у західних і північних областях триматиметься в межах +5...+10 °С вдень і вночі, а на Рівненщині, Волині та Львівщині буде трохи прохолодніше — +2...+7 °С. У центральних, східних і південних регіонах вночі очікується +6...+11 °С, а вдень повітря прогріється до +12...+17 °С, подекуди на півдні та сході — до +22 °С.

Карта погоди. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, у Львові завтра буде похмура погода. Вночі прогнозується сильний дощ.

А у Харкові 15 березня температура повітря вдень сягатиме +15 °С. Однак можливий невеликий дощ.