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Главная Метео В Украину идет похолодание — где резко ухудшится погода завтра

В Украину идет похолодание — где резко ухудшится погода завтра

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Дата публикации 19 июня 2025 23:52
Прогноз погоды на 20 июня — какой будет погода завтра
Женщина идет под дождем на улице. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоды на 20 июня от Укргидрометеоцентра Прогноз погоды на 20 июня от Натальи Диденко

В пятницу, 20 июня, в Украине сохранится контрастная погода. Синоптики прогнозируют как прохладу, так и локальные дожди.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 20 июня от Укргидрометеоцентра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, атмосферные условия будут формироваться под влиянием различных барических систем: над Правобережьем будет доминировать поле повышенного давления, тогда как Левобережье будет находиться под влиянием пониженного давления.

В Україну йде похолодання - де різко погіршиться погода завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ночные осадки возможны на юге, северо-востоке и в Карпатах, а днем дожди пройдут в северных и восточных регионах. На остальной территории осадков не ожидается.

Существенно изменится и ветровой режим: в большинстве западных, северных и центральных областей северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Вместе с ним в страну будет поступать холодный воздух с севера, который наиболее ощутимо будет ночью на западе и севере, а днем распространится уже на всю территорию.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °C, на западе и севере прохладнее — +8...+13 °C. Днем воздух прогреется до +15...+20 °C, на Закарпатье местами до 23 °C. В южных регионах ночью будет +14...+19 °C, днем теплее — от +21...+26 °C.

В Україну йде похолодання - де різко погіршиться погода завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 20 июня от Натальи Диденко

В пятницу, 20 июня, погода в Украине будет прохладной и ветреной. Холодный атмосферный фронт, который сейчас проходит территорию страны, приносит за собой волну прохладного воздуха. Как следствие, в большинстве регионов температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+21 °C, тогда как на юге сохранится более теплая погода — до +25 °C.

В Україну йде похолодання — де різко погіршиться погода завтра - фото 3
Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ожидается порывистый северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами — штормовыми. Такая ветреная ситуация вызвана расположением Украины между двумя контрастными атмосферными системами — антициклоном на западе и циклоном на востоке. Их противостояние способствует усилению воздушных потоков.

В ночь на 20 июня дожди с грозами возможны на юге, западе и севере страны. В течение дня осадки прогнозируются в северных регионах, в частности на Волыни, Ровенской и Харьковской областях. В остальных областях — без существенных осадков.

В Киеве в пятницу ожидается дождливая погода с вероятной грозой. Температура воздуха снизится до +16...+18 °C, а порывы ветра будут достигать штормовых значений. Жителям столицы советуют быть осторожными: не оставлять легкие вещи на балконах и следить за горшками с растениями.

Напомним, что в пятницу, 20 июня, погода в Харькове и области будет неустойчивой. В течение дня ожидается преимущественно облачное небо с незначительными прояснениями. По данным синоптиков, регион накроют дожди, местами раздадутся грозы. Также прогнозируются порывы ветра, которые будут достигать скорости до 20 м/с.

А в Одессе прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром возможны дожди, которые временно испортят погоду. Однако уже днем небо распогодится, а температура воздуха повысится до комфортных +25 °C, подарив жителям и гостям города теплый и приятный день.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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