Прогноз погоди на 20 червня — якою буде погода завтра

В Україну йде похолодання — де різко погіршиться погода завтра
У п'ятницю, 20 червня, в Україні збережеться контрастна погода. Синоптики прогнозують як прохолоду, так і локальні дощі.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 20 червня від Укргідрометеоцентра
За даними Українського гідрометеорологічного центру, атмосферні умови формуватимуться під впливом різних баричних систем: над Правобережжям домінуватиме поле підвищеного тиску, тоді як Лівобережжя перебуватиме під впливом зниженого тиску.
Нічні опади можливі на півдні, північному сході та в Карпатах, а вдень дощі пройдуть у північних і східних регіонах. На решті території опадів не очікується.
Суттєво зміниться й вітровий режим: у більшості західних, північних і центральних областей північно-західний вітер посилиться до 15–20 м/с. Разом із ним у країну надходитиме холодніше повітря з півночі, яке найвідчутніше буде вночі на заході та півночі, а вдень пошириться вже на всю територію.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, на заході та півночі прохолодніше — +8...+13 °C. Удень повітря прогріється до +15...+20 °C, на Закарпатті місцями до 23 °C. У південних регіонах вночі буде +14...+19 °C, вдень тепліше — від +21...+26 °C.
Прогноз погоди на 20 червня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 20 червня, погода в Україні буде прохолодною та вітряною. Холодний атмосферний фронт, що наразі минає територію країни, приносить за собою хвилю прохолодного повітря. Як наслідок, у більшості регіонів температура повітря коливатиметься в межах +15…+21 °C, тоді як на півдні збережеться тепліша погода — до +25 °C.
Очікується рвучкий північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с, подекуди — штормовими. Така вітряна ситуація спричинена розташуванням України між двома контрастними атмосферними системами — антициклоном на заході та циклоном на сході. Їхнє протистояння сприяє посиленню повітряних потоків.
У ніч на 20 червня дощі з грозами можливі на півдні, заході та півночі країни. Протягом дня опади прогнозуються у північних регіонах, зокрема на Волині, Рівненщині та Харківщині. У решті областей — без істотних опадів.
У Києві в п’ятницю очікується дощова погода з імовірною грозою. Температура повітря знизиться до +16…+18 °C, а пориви вітру сягатимуть штормових значень. Мешканцям столиці радять бути обережними: не залишати легкі речі на балконах та слідкувати за горщиками з рослинами.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 червня, погода в Харкові та області буде нестійкою. Протягом дня очікується переважно хмарне небо з незначними проясненнями. За даними синоптиків, регіон накриють дощі, місцями пролунають грози. Також прогнозуються пориви вітру, які сягатимуть швидкості до 20 м/с.
А в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці можливі дощі, які тимчасово зіпсують погоду. Проте вже вдень небо розпогодиться, а температура повітря підвищиться до комфортних +25 °C, подарувавши жителям і гостям міста теплий і приємний день.
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