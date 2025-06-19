Прогноз погоди на 20 червня — якою буде погода завтра

Жінка йде під дощем на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 червня, в Україні збережеться контрастна погода. Синоптики прогнозують як прохолоду, так і локальні дощі.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 20 червня від Укргідрометеоцентра

За даними Українського гідрометеорологічного центру, атмосферні умови формуватимуться під впливом різних баричних систем: над Правобережжям домінуватиме поле підвищеного тиску, тоді як Лівобережжя перебуватиме під впливом зниженого тиску.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Нічні опади можливі на півдні, північному сході та в Карпатах, а вдень дощі пройдуть у північних і східних регіонах. На решті території опадів не очікується.

Суттєво зміниться й вітровий режим: у більшості західних, північних і центральних областей північно-західний вітер посилиться до 15–20 м/с. Разом із ним у країну надходитиме холодніше повітря з півночі, яке найвідчутніше буде вночі на заході та півночі, а вдень пошириться вже на всю територію.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, на заході та півночі прохолодніше — +8...+13 °C. Удень повітря прогріється до +15...+20 °C, на Закарпатті місцями до 23 °C. У південних регіонах вночі буде +14...+19 °C, вдень тепліше — від +21...+26 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 20 червня від Наталки Діденко

У п'ятницю, 20 червня, погода в Україні буде прохолодною та вітряною. Холодний атмосферний фронт, що наразі минає територію країни, приносить за собою хвилю прохолодного повітря. Як наслідок, у більшості регіонів температура повітря коливатиметься в межах +15…+21 °C, тоді як на півдні збережеться тепліша погода — до +25 °C.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Очікується рвучкий північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с, подекуди — штормовими. Така вітряна ситуація спричинена розташуванням України між двома контрастними атмосферними системами — антициклоном на заході та циклоном на сході. Їхнє протистояння сприяє посиленню повітряних потоків.

У ніч на 20 червня дощі з грозами можливі на півдні, заході та півночі країни. Протягом дня опади прогнозуються у північних регіонах, зокрема на Волині, Рівненщині та Харківщині. У решті областей — без істотних опадів.

У Києві в п’ятницю очікується дощова погода з імовірною грозою. Температура повітря знизиться до +16…+18 °C, а пориви вітру сягатимуть штормових значень. Мешканцям столиці радять бути обережними: не залишати легкі речі на балконах та слідкувати за горщиками з рослинами.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 червня, погода в Харкові та області буде нестійкою. Протягом дня очікується переважно хмарне небо з незначними проясненнями. За даними синоптиків, регіон накриють дощі, місцями пролунають грози. Також прогнозуються пориви вітру, які сягатимуть швидкості до 20 м/с.

А в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці можливі дощі, які тимчасово зіпсують погоду. Проте вже вдень небо розпогодиться, а температура повітря підвищиться до комфортних +25 °C, подарувавши жителям і гостям міста теплий і приємний день.