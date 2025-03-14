Погода в Украине 15 марта — ожидается дождь и мокрый снег

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 15 марта, ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха постепенно будет опускаться, но завтра еще будет колебаться в пределах +12...+17 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 15 марта

В западных областях завтра будет значительный дождь, местами даже с мокрым снегом. В то же время в северных, днем и в центральных областях - пройдут умеренные дожди, а на остальной территории без осадков.

Ветер ожидается северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, а Карпатах ночью местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе и севере ночью и днем составит +5...+10 °С (в Ровенской, Волынской и Львовской областях +2...+7 °С). На остальной территории в субботу ночью будет +6...+11 °С, днем +12...+17 °С, на юге и востоке страны — до +22 °С.

В Киеве 15 марта будет облачно, ночью пройдет небольшой дождь, а днем умеренный. Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью и днем +5...+10 °С. В Киеве ночью и днем будет в пределах +6...+8 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 15 марта

По словам синоптика Наталки Диденко, на выходных Украину посетит новая свежая воздушная масса арктического происхождения.

В западных областях и в большинстве северных — температура воздуха в течение дня составит +3...+9 °С, на остальных территориях в субботу еще будет +12...+20 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Из-за такого существенного похолодания завтра будут дожди на западе и севере, местами они будут переходить в мокрый снег. В центре Украины будет преобладать дождь, на юге и юго-востоке осадков не ожидается.

В Киеве завтра также существует вероятность небольшого дождя и температура воздуха постепенно опустится от +10...+12 °С до +5...+7 °С.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове завтра предупредили об изменениях погоды — будет идти дождь и усилится ветер.

А во Львове в субботу снизится температура воздуха до +3...+4 °С.