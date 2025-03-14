Погода в Україні 15 березня — очікується дощ та мокрий сніг

Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 15 березня, очікується хмарна та дощова погода. Температура повітря поступово буде опускатися, але завтра ще коливатиметься у межах +12...+17 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 15 березня

У західних областях завтра буде значний дощ, місцями навіть з мокрим снігом. Водночас у північних, вдень і в центральних областях — пройдуть помірні дощі, а на решті території без опадів.

Вітер очікується північно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, а Карпатах вночі місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря на заході та півночі вночі та вдень становитиме +5...+10 °С (на Рівненщині, Волині та Львівщині +2...+7 °С). На решті території в суботу вночі буде +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С, на півдні та сході країни — до +22 °С.

У Києві 15 березня буде хмарно, вночі пройде невеликий дощ, а вдень помірний. Вітер прогнозують переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі та вдень +5...+10 °С. У Києві вночі та вдень буде в межах +6...+8 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 15 березня

За словами синоптика Наталки Діденко, на вихідних в Україну завітає нова свіжа повітряна маса арктичного походження.

У західних областях та у більшості північних — температура повітря протягом дня становитиме +3...+9 °С, на решті територій в суботу ще буде +12...+20 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Через таке суттєве похолодання завтра будуть дощі на заході та півночі, подекуди вони переходитимуть у мокрий сніг. У центрі України переважатиме дощ, на півдні та південному сході опадів не очікується.

У Києві завтра також існує ймовірність невеликого дощу та температура повітря поступово опуститься від +10...+12 °С до +5...+7 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра попередили про зміни погоди — йтиме дощ та посилиться вітер.

А у Львові в суботу знизиться температура повітря до +3...+4 °С.