Погода сегодня 1 февраля в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина с ребенком в дождевиках. Фото: Pexels

Прогноз погоды в Украине в субботу, 1 февраля, сообщили синоптики. В этот будет облачно. В Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, умеренные дожди, на Закарпатье небольшой мокрый снег. В южных и восточных областях ночью и утром местами туман.

Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный, на востоке страны южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +4...-1 °С, днем будет +2...+7 °С. На юге страны ночью зафиксировано +3...+8 °С, днем прогнозируют +7...+12 °С. В Карпатах снег, температура в течение суток 0...-4 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области Киева 1 февраля будет облачно, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью была 0...+4 °С, днем прогнозируют +2...+7 °С.

Тем временем в Киеве ночью было +2...+4 °С, днем ожидается +4...+6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 1 и 2 февраля в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6 °С, только в южной части в субботу температура будет в пределах +8...+12 °С.

В то же время, сегодня, дожди преимущественно пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Запад и север побудут в плотной облачности, только в Карпатах возможен снег.

Тем временем в Киеве 1-2 февраля будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. В субботу в столице будет +5 °С, в воскресенье +3 °С.

В дальнейшем в течение следующей недели, как и в большинстве областей Украины, так и в Киеве, похолодает до "минусов".

Напомним, что во Львовской области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+5 °С.

Также мы писали, что в Харькове и области в 1 февраля прогнозируют облачную погоду, местами с осадками. Столбики термометров будут колебаться в пределах +1...+9 °С.