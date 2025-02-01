Погода сьогодні 1 лютого в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка з дитиною у дощовиках. Фото: Pexels

Прогноз погоди в Україні у суботу, 1 лютого, повідомили синоптики. В цей буде хмарно. В Україні, крім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, помірні дощі, на Закарпатті невеликий мокрий сніг. У південних та східних областях вночі та вранці місцями туман.

Про це у п'ятницю, 31 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 1 лютого

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний, на сході країни південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +4...-1 °С, вдень буде +2...+7 °С. На півдні країни вночі зафіксовано +3...+8 °С, вдень прогнозують +7...+12 °С. В Карпатах сніг, температура протягом доби 0...-4 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області Києва 1 лютого буде хмарно, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі була 0...+4 °С, вдень прогнозують +2...+7 °С.

Тим часом у Києві вночі було +2...+4 °С, вдень очікують +4...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 1 і 2 лютого в Україні максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1...+6 °С, лише у південній частині в суботу температура буде в межах +8...+12 °С.

Водночас, сьогодні, дощі переважно пройдуть к центральних областях, на півдні та сході. Захід та північ побудуть у щільній хмарності, лише в Карпатах можливий сніг.

Тим часом у Києві 1-2 лютого переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. У суботу в столиці буде +5 °С, у неділю +3 °С.

Надалі протягом наступного тижня, як і в більшості областей України, так і в Києві, похолодає до "мінусів".

Нагадаємо, що у Львівській області сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься в межах -4...+5 °С.

Також ми писали, що у Харкові та області в 1 лютого прогнозують хмарну погоду, подекуди з опадами. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1...+9 °С.