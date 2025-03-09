Погода сегодня, 9 марта, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 марта, сообщили синоптики. В этот будет небольшая облачность, без осадков. В восточных областях ночью и утром ожидается туман.

Об этом в субботу, 8 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер в Украине будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +3...-2 °С, днем ожидается +13...+18 °С, а на побережье морей +7...+12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 9 марта будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +3...-2 °С, днем прогнозируют +13...+18 °С.

Тем временем в Киеве ночью фиксировалось +1...+3 °С, днем будет +16...+18 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как прогнозировала синоптик Наталья Диденко, до конца недели в Украине будет очень тепло, и в течение 7, 8 и 9 марта — ветер стихнет.

В частности, в субботу и воскресенье, согласно ее прогнозу, будет +10...+12 °С. А ближайшее похолодание ожидается с 14-15 марта.

Напомним, что на сегодня синоптики прогнозируют теплую сухую погоду в Харькове и по области. Осадков не предвидится, однако утром возможен небольшой туман.

Также мы сообщали, что во Львове и области в этот день, прогнозируют облачную погоду без осадков. В течение дня ожидается температура воздуха на уровне +14...+19 °С.