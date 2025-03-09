Погода сьогодні, 9 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 9 березня, повідомили синоптики. В цей будет буде невелика хмарність, без опадів. У східних областях вночі та вранці очікується туман.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер в Україні буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +3...-2 °С, вдень очікується +13...+18 °С, а на узбережжі морів +7...+12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 9 березня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +3...-2 °С, вдень прогнозують +13...+18 °С.

Тим часом у Києві вночі фіксувалося +1...+3 °С, вдень буде +16...+18 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як прогнозувала синоптик Наталка Діденко, до кінця тижня в Україні буде дуже тепло, і впродовж 7, 8 та 9 березня — вітер стихне.

Зокрема, у суботу та неділю, згідно її прогнозу, буде +10...+12 °С. А найближче похолодання очікується з 14-15 березня.

Нагадаємо, що на сьогодні синоптики прогнозують теплу суху погоду у Харкові та по області. Опадів не передбачається, проте вранці можливий невеликий туман.

Також ми повідомляли, що у Львові та області в цей день, прогнозують хмарну погоду без опадів. Протягом дня очікується температура повітря на рівні +14...+19 °С.