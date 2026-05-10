Погода в Киеве на 11 мая: синоптики предупредили о похолодании

В Украину возвращаются дожди и холод: прогноз погоды на 11 мая
В понедельник, 11 мая, в Украине ожидается изменение погодных условий. В ряде регионов прогнозируются дожди, а температура воздуха останется будет зависеть от области. Наиболее теплая погода ожидается в западной части страны.
Дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
На остальной территории существенных осадков не прогнозируется, однако на Закарпатье также возможен дождь. Температура воздуха днем в большинстве областей составит от +18 до +22 градусов, а на западе потеплеет до +24 градусов.
Синоптики предупредили о нестабильной погоде на неделе
"Ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет преобладать погода с дождями и местами грозами. В понедельник дожди наиболее вероятны в восточной части, на Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и Запорожье. В Киеве 11 мая существенные осадки маловероятны, а температура повысится до +18…+19 градусов. Повышение температуры воздуха ожидается ориентировочно после 18–19 мая", — сообщила Наталья Диденко.
Синоптики отмечают, что в течение недели температура воздуха будет периодически меняться, а осадки сохранятся в разных регионах страны. Устойчивое потепление может начаться ближе к третьей декаде мая.
