Погода в Киеве на 11 мая: синоптики предупредили о похолодании

Погода на Оболони в Киеве.

В понедельник, 11 мая, в Украине ожидается изменение погодных условий. В ряде регионов прогнозируются дожди, а температура воздуха останется будет зависеть от области. Наиболее теплая погода ожидается в западной части страны.

Дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется, однако на Закарпатье также возможен дождь. Температура воздуха днем в большинстве областей составит от +18 до +22 градусов, а на западе потеплеет до +24 градусов.

Погода в Украине 11 мая.

Синоптики предупредили о нестабильной погоде на неделе

"Ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет преобладать погода с дождями и местами грозами. В понедельник дожди наиболее вероятны в восточной части, на Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и Запорожье. В Киеве 11 мая существенные осадки маловероятны, а температура повысится до +18…+19 градусов. Повышение температуры воздуха ожидается ориентировочно после 18–19 мая", — сообщила Наталья Диденко.

Атмосферный фронт над Европой.

Синоптики отмечают, что в течение недели температура воздуха будет периодически меняться, а осадки сохранятся в разных регионах страны. Устойчивое потепление может начаться ближе к третьей декаде мая.

