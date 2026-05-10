Главная Метео В Украину возвращаются дожди и холод: прогноз погоды на 11 мая

Дата публикации 10 мая 2026 21:25
Погода в Киеве на 11 мая: синоптики предупредили о похолодании
Погода на Оболони в Киеве. Фото: Tetiana DZHAFAROVA / AFP via Getty Images

В понедельник, 11 мая, в Украине ожидается изменение погодных условий. В ряде регионов прогнозируются дожди, а температура воздуха останется будет зависеть от области. Наиболее теплая погода ожидается в западной части страны.

Дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется, однако на Закарпатье также возможен дождь. Температура воздуха днем в большинстве областей составит от +18 до +22 градусов, а на западе потеплеет до +24 градусов. 

Погода в Украине 11 мая
Погода в Украине 11 мая. Фото: facebook.com/UkrHMC

Синоптики предупредили о нестабильной погоде на неделе

"Ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет преобладать погода с дождями и местами грозами. В понедельник дожди наиболее вероятны в восточной части, на Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и Запорожье. В Киеве 11 мая существенные осадки маловероятны, а температура повысится до +18…+19 градусов. Повышение температуры воздуха ожидается ориентировочно после 18–19 мая", — сообщила Наталья Диденко. 

Погода в Европе 11 мая
Атмосферный фронт над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko/

Синоптики отмечают, что в течение недели температура воздуха будет периодически меняться, а осадки сохранятся в разных регионах страны. Устойчивое потепление может начаться ближе к третьей декаде мая. 

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
