Погода в Києві на 11 травня: синоптики попередили про похолодання

Погода на Оболоні в Києві. Фото: Tetiana DZHAFAROVA / AFP via Getty Images

У понеділок, 11 травня, в Україні очікується зміна погодних умов. У низці регіонів прогнозуються дощі, а температура повітря залишиться залежати від області. Найтепліша погода очікується в західній частині країни.

Дощі найбільш вірогідні у східних областях, а також у Сумській, Полтавській, Черкаській та Запорізькій областях, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталю Діденко.

На решті території істотних опадів не прогнозується, проте на Закарпатті також можливий дощ. Температура повітря вдень у більшості областей становитиме від +18 до +22 градусів, а на заході потеплішає до +24 градусів.

Погода в Україні 11 травня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Синоптики попередили про нестабільну погоду на тижні

"Найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому переважатиме погода з дощами та місцями грозами. У понеділок дощі найбільш вірогідні у східній частині, на Сумщині, Полтавщині, Черкащині та Запоріжжі. У Києві 11 травня істотні опади малоймовірні, а температура підвищиться до +18...+19 градусів. Підвищення температури повітря очікується орієнтовно після 18-19 травня", — повідомила Наталка Діденко.

Атмосферний фронт над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko/

Синоптики зазначають, що протягом тижня температура повітря періодично змінюватиметься, а опади збережуться в різних регіонах країни. Стійке потепління може початися ближче до третьої декади травня.

