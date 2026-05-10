Головна Метео В Україну повертаються дощі та холод: прогноз погоди на 11 травня

Дата публікації: 10 травня 2026 21:25
Погода в Києві на 11 травня: синоптики попередили про похолодання
Погода на Оболоні в Києві. Фото: Tetiana DZHAFAROVA / AFP via Getty Images

У понеділок, 11 травня, в Україні очікується зміна погодних умов. У низці регіонів прогнозуються дощі, а температура повітря залишиться залежати від області. Найтепліша погода очікується в західній частині країни.

Дощі найбільш вірогідні у східних областях, а також у Сумській, Полтавській, Черкаській та Запорізькій областях, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталю Діденко.

На решті території істотних опадів не прогнозується, проте на Закарпатті також можливий дощ. Температура повітря вдень у більшості областей становитиме від +18 до +22 градусів, а на заході потеплішає до +24 градусів.

Погода в Украине 11 мая
Погода в Україні 11 травня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Синоптики попередили про нестабільну погоду на тижні

"Найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому переважатиме погода з дощами та місцями грозами. У понеділок дощі найбільш вірогідні у східній частині, на Сумщині, Полтавщині, Черкащині та Запоріжжі. У Києві 11 травня істотні опади малоймовірні, а температура підвищиться до +18...+19 градусів. Підвищення температури повітря очікується орієнтовно після 18-19 травня", — повідомила Наталка Діденко.

Погода в Европе 11 мая
Атмосферний фронт над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko/

Синоптики зазначають, що протягом тижня температура повітря періодично змінюватиметься, а опади збережуться в різних регіонах країни. Стійке потепління може початися ближче до третьої декади травня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в травні в Україні стартує сезон гроз, а сильної спеки поки що не очікується.

Також Новини.LIVE писали про те, що 7 травня Україна стала найтеплішою країною Європи.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
