Видео

Главная Метео В Украине синоптики прогнозируют морозные ночи и мокрый снег

В Украине синоптики прогнозируют морозные ночи и мокрый снег

Дата публикации 20 марта 2026 22:15
В Украине синоптики прогнозируют морозные ночи и мокрый снег
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В большинстве регионов Украины в субботу, 21 марта, существенных осадков не прогнозируют, погода будет теплой, небо будет облачным с прояснениями. Небольшой дождь возможен лишь местами на западе ночью и в южных областях днем. Однако, ночью местами возможны легкие морозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Украине 21 марта будет преимущественно спокойной: синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и отсутствие осадков в большинстве областей. Лишь ночью на западе, а днем на юге страны местами возможен небольшой дождь.

Погода в Україні 21 березня прогноз
Температурная карта Украины 21 марта. Фото: скриншот

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Как пояснила синоптик Наталья Птуха, именно он и дальше принесет Украине прохладный воздух, поэтому ночью температура во многих регионах будет оставаться близкой к нулю, а местами будет опускаться ниже.

В ночные часы по стране прогнозируют от +2 °C до -3 °C. Теплее будет на юге, где ночью ожидается +1...+6 °C. Днем воздух в Украине прогреется до +8...+13 °C.

В Карпатах 21 марта возможен небольшой мокрый снег, а температура и ночью, и днем будет держаться в пределах от -3 °C до +2 °C.

В период с 21 по 23 марта в Украине в целом в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Исключением станет юг в выходные, а также запад страны в субботу, где местами возможен небольшой дождь и местами мокрый снег.

Отдельно специалисты предупреждали о сильных магнитных бурях, которые на несколько дней будут бушевать на Земле. Облегчение метеозависимые могут почувствовать аж с 23 марта.

Также мокрый снег выпадет уже этой ночью в некоторых областях страны из-за действия циклона.

А в Карпатах в среду, 19 марта, выпал снег и ударил мороз -8°C. Гору Поп Иван забурлило.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
