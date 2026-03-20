В Україні синоптики прогнозують морозні ночі та мокрий сніг

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

В більшості регіонів України у суботу, 21 березня, істотних опадів не прогнозують, погода буде теплою, небо буде хмарним із проясненнями. Невеликий дощ можливий лише місцями на заході вночі та в південних областях удень. Проте, вночі подекуди можливі легкі морози.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 21 березня

Температурна карта України 21 березня. Фото: скриншот

Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Як пояснила синоптикиня Наталія Птуха, саме він і далі принесе Україну прохолодніше повітря, тому вночі температура в багатьох регіонах лишатиметься близькою до нуля, а місцями опускатиметься нижче.

У нічні години по країні прогнозують від +2 °C до -3 °C. Тепліше буде на півдні, де вночі очікують +1...+6 °C. Удень повітря в Україні прогріється до +8...+13 °C.

У Карпатах 21 березня можливий невеликий мокрий сніг, а температура і вночі, і вдень триматиметься в межах від -3 °C до +2 °C.

В період із 21 до 23 березня в Україні загалом у більшості областей переважатиме суха погода. Винятком стане південь у вихідні, а також захід країни в суботу, де місцями можливий невеликий дощ та подекуди мокрий сніг.

Окремо фахівці попереджали про сильні магнітні бурі, які на кілька днів вируватимуть на Землі. Полегшення метеозалежні можуть відчути аж з 23 березня.

Також мокрий сніг випаде уже цієї ночі в деяких областях країни через дію циклону.

А в Карпатах в середу, 19 березня, випав сніг та вдарив мороз -8°C. Гору Піп Іван захурделило.