Погода сегодня, 1 июня, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

В центре и на западе дожди — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на сегодня на воскресенье, 1 июня, сообщили синоптики. Сегодня будет переменная облачность. В юго-восточной части, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 1 июня
В этот день ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью составила +11...+16 °С, днем будет +22...+27 °С. Тем временем в Карпатах ночью +5...+10 °С, а днем +15...+20 °С.
На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью фиксировалась на уровне +11...+16 °С, днем ожидается +22...+27 °С.
В Киеве тем временем ночью +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 31 мая и 1 июня в Украине ожидается теплая погода. В течение дня максимальная температура воздуха составит +20...+26 °С.
Между тем в Киеве, как прогнозировала Диденко, в субботу и воскресенье предполагается, как и везде, теплая погода с температурой воздуха +22...+24 °С.
Напомним, что вчера мы писали, что первый день лета удивит жителей Львова и области. Ведь синоптики прогнозируют дожди и даже град.
Также мы сообщали, что в Одессе будет переменная облачность, но синоптики обещают отсутствие осадков. Однако регионом все же пройдут кратковременные дожди.
Читайте Новини.LIVE!