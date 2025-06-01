Погода сегодня, 1 июня, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды на сегодня на воскресенье, 1 июня, сообщили синоптики. Сегодня будет переменная облачность. В юго-восточной части, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 1 июня

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +11...+16 °С, днем будет +22...+27 °С. Тем временем в Карпатах ночью +5...+10 °С, а днем +15...+20 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью фиксировалась на уровне +11...+16 °С, днем ожидается +22...+27 °С.

В Киеве тем временем ночью +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 31 мая и 1 июня в Украине ожидается теплая погода. В течение дня максимальная температура воздуха составит +20...+26 °С.

Между тем в Киеве, как прогнозировала Диденко, в субботу и воскресенье предполагается, как и везде, теплая погода с температурой воздуха +22...+24 °С.

Напомним, что вчера мы писали, что первый день лета удивит жителей Львова и области. Ведь синоптики прогнозируют дожди и даже град.

Также мы сообщали, что в Одессе будет переменная облачность, но синоптики обещают отсутствие осадков. Однако регионом все же пройдут кратковременные дожди.