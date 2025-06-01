Погода сьогодні, 1 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди на сьогодні на неділю, 1 червня, повідомили синоптики. Сьогодні буде мінлива хмарність. У південно-східній частині, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Про це у суботу, 31 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 1 червня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Цього дня вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +11...+16 °С, вдень буде +22...+27 °С. Тим часом в Карпатах вночі +5...+10 °С, а вдень +15...+20 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі фіксувалася на рівні +11...+16 °С, вдень очікується +22...+27 °С.

У Києві тим часом вночі +14...+16 °С, вдень +23...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 31 травня і 1 червня в Україні очікується тепла погода. Впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +20...+26 °С.

Тим часом у Києві, як прогнозувала Діденко, в суботу та неділю передбачається, як і повсюди, тепла погода з температурою повітря +22...+24 °С.

Нагадаємо, що вчора ми писали, що перший день літа здивує мешканців Львова та області. Адже синоптики прогнозують дощі та навіть град.

Також ми повідомляли, що в Одесі буде мінлива хмарність, але синоптики обіцяють відсутність опадів. Однак регіоном все ж таки пройдуть короткочасні дощі.