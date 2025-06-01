Погода сьогодні, 1 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

В центрі та на заході дощі — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на сьогодні на неділю, 1 червня, повідомили синоптики. Сьогодні буде мінлива хмарність. У південно-східній частині, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.
Про це у суботу, 31 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 1 червня
Цього дня вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становила +11...+16 °С, вдень буде +22...+27 °С. Тим часом в Карпатах вночі +5...+10 °С, а вдень +15...+20 °С.
На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі фіксувалася на рівні +11...+16 °С, вдень очікується +22...+27 °С.
У Києві тим часом вночі +14...+16 °С, вдень +23...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 31 травня і 1 червня в Україні очікується тепла погода. Впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +20...+26 °С.
Тим часом у Києві, як прогнозувала Діденко, в суботу та неділю передбачається, як і повсюди, тепла погода з температурою повітря +22...+24 °С.
Нагадаємо, що вчора ми писали, що перший день літа здивує мешканців Львова та області. Адже синоптики прогнозують дощі та навіть град.
Також ми повідомляли, що в Одесі буде мінлива хмарність, але синоптики обіцяють відсутність опадів. Однак регіоном все ж таки пройдуть короткочасні дощі.
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