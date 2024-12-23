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В центре и на востоке будут дожди — прогноз погоды на сегодня

23 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в понедельник, 23 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и южной части страны ожидается дождь, а на крайнем западе местами небольшой снег. На остальной территории без осадков. Кроме того, на юге, востоке страны и в большинстве центральных областей ночью и утром местами будет туман. 

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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В центре и на востоке будут дожди - прогноз погоды на сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 0...-5 °С, днем от -2...+3 °С. В южной и восточной частях страны ночью около 0 °С, днем +2…+7 °С, на юге Одесской области и в Крыму до +10 °С.

В центре и на востоке будут дожди - прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 23 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по региону в течение суток составит от -3...+2°С. В то же время, в Киеве прогнозируют 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 21 и 22 декабря, а также сегодня в понедельник, 23 числа, температура воздуха в Украине будет составлять -1...-5 °С, а в восточной части и на юге 0...+4 °С .

Напомним, что погода во Львове сегодня будет облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице.

Также мы сообщали, что погода в Одессе и области весь день будет переменной, а на вечер возможен дождь. Температура воздуха ночью опустится до +3 °C. Также усилится ветер.

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