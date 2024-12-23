Прогноз погоди в Україні у понеділок, 23 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарною з проясненнями. У східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині країни очікується дощ, а на крайньому заході місцями невеликий сніг. На решті території без опадів. Крім того, на півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями буде туман.

Про це у неділю, 22 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 23 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0...-5 °С, вдень від -2...+3 °С. У південній та східній частинах країни вночі близько 0 °С, вдень +2...+7 °С, на півдні Одеської області та в Криму до +10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 23 грудня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по регіону протягом доби становитиме від -3...+2 °С. Тим часом у Києві прогнозують 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 21 та 22 грудня, а також сьогодні у понеділок, 23 числа, температура повітря в Україні становитиме -1...-5 °С, а в східній частині та на півдні 0...+4 °С.

Нагадаємо, що погода у Львові сьогодні буде хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю.

Також ми повідомляли, що погода в Одесі та області весь день буде мінливою, а на вечір можливий дощ. Температура повітря вночі опуститься до +3 °C. Також посилиться вітер.