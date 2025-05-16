Погода сегодня, 16 мая, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 мая, сообщили синоптики. В этот день прохладную погоду в западной части (днем также и в большинстве северных областей и в Винницкой области), с дождями в большинстве северных и центральных областей будет обуславливать атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей. Остальная территория будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада. Атмосферное давление будет испытывать колебания.

Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день будет облачно с прояснениями. В большинстве северных и центральных областей дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. В южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областях днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила +6...+11 °С, на западе страны и в Житомирской области +1...+6 °С. Днем в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области +9...+14 °С, на остальной территории +16...+21 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют облачную погоду и дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составила +6...+11 °С, днем +9...+14 °С.

В Киеве там временами ночью было +6...+8 °С, днем ожидается +9...+11 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня атмосферный фронт обусловит периодические дожди на севере, западе и в Винницкой области. Остальные территории воздержатся от существенных осадков.

Как пишет Диденко, самая низкая температура воздуха в пятницу будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винничина - здесь ожидается лишь +8...+12 °С.

В западных областях 16 мая будет +10...+14 °С, в большинстве центральных областей +15...+19 °С, в южной части и в восточных областях будет самая теплая погода, а именно +15...+21 °С.

Синоптик сообщила, что в Киеве 16 мая будет ощутимое снижение температуры воздуха. Предполагается едва +9...+11 °С. Кроме того, будет дождь.

Напомним, что погода во Львове и области сегодня ожидается существенное ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют сильные заморозки.

Также мы писали, что в Харькове и области будет довольно теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.