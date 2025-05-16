Погода сьогодні, 16 травня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 16 травня, повідомили синоптики. В цей день прохолодну погоду у західній частині (вдень також і в більшості північних областей та на Вінниччині), з дощами у більшості північних і центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над Польщею. Решта території перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу. Атмосферний тиск зазнаватиме коливань.

Про це у четвер, 15 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день буде хмарно з проясненнями. В більшості північних та центральних областей дощі, на решті території без опадів.

Вітер дутиме південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +6...+11 °С, на заході країни та в Житомирській області +1...+6 °С. Вдень у західних, більшості північних, областей та у Вінницькій області +9...+14 °С, на решті території +16...+21 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду і дощ. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становила +6...+11 °С, вдень +9...+14 °С.

В Києві там часом вночі було +6...+8 °С, вдень очікується +9...+11 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні атмосферний фронт зумовить періодичні дощі на півночі, заході та на Вінниччині. Решта територій утримається від істотних опадів.

Як пише Діденко, найнижча температура повітря у п'ятницю буде вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінничина — тут очікується лише +8...+12 °С.

У західних областях 16 травня буде +10...+14 °С, у більшості центральних областей +15...+19 °С, у південній частині та в східних областях буде найтепліша погода, а саме +15...+21 °С.

Синоптик поінформувала, що у Києві 16 травня буде відчутне зниження температури повітря. Передбачається ледве +9...+11 °С. Крім того, буде дощ.

Нагадаємо, що погода у Львові та області сьогодні очікується суттєве погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують сильні заморозки.

Також ми писали, що у Харкові та області буде доволі тепла та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують.