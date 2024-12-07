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Завтра лучше не выходить из дома — синоптики дали прогноз погоды

7 декабря 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 8 декабря
Девушка на улице зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 8 декабря, будет дождливой и ветреной. В некоторых областях ожидаются шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 8 декабря

По прогнозам синоптиков, на Правобережье ночью умеренные, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков. В северо-восточной части на дорогах местами гололедица.

Температура ночью в южных регионах будет колебаться от +1 °С до +6 °С, днем +6… +11 °С, в Крыму — до +14 °С. В других областях температура воздуха будет составлять от -1 °С до +4 °С в течение суток.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, порывами до 15-20 м/с в отдельных районах.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине на 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 8 декабря

Погода в Киеве и области 8 декабря будет облачной. Ночью ожидаются умеренные осадки, а днем небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 м/с, а ночью в отдельных участках области порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температурные показатели в течение суток будут колебаться от -1 °С до +4 °С. В Киеве температура будет умеренной: ночью и днем от +1 до +3 °С.

Погода в Киеве
Прогноз погоды в Киеве на 8 декабря. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды от Meteoprog

В воскресенье в Украине ожидается облачная погода с дождями на западе и севере, также утром там возможен мокрый снег.

В Карпатах и Прикарпатье — мокрый снег, туман и гололедица. Ветер юго-восточный, 3-14 м/с.

На западе температура ночью от -2 °С до +3 °С, днем +1 °С. +6 °С, в Карпатах -5 °С… 0 °С. На севере днем до +4°С.

В центральных и южных регионах +1 °С... +6 °С днем, без осадков, лишь в Крыму возможны слабые дожди.

На востоке сухо, температура от -4 °С до +3 °С.

погода в Украине на 8 декабря
Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, погода в Одессе и области 8 декабря будет дождливая и холодная. В регионе значительно похолодает. Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Харькове завтра.

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