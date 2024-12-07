Прогноз погоди в Україні 8 грудня

Дівчина на вулиці зимою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 8 грудня, буде дощовою та вітряною. У деяких областях очікуються шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 8 грудня

За прогнозами синоптиків, на Правобережжі вночі помірні, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу. На решті території без опадів. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі в південних регіонах коливатиметься від +1 °С…6 °С, вдень +6…+11 °С, в Криму — до +14 °С. В інших областях температура повітря становитиме від -1 °С до +4 °С протягом доби.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с в окремих районах.

Прогноз погоди в Україні на 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 8 грудня

Погода у Києві та області 8 грудня буде хмарною. Вночі очікуються помірні опади, а вдень — невеликий дощ. Вітер буде південно-східний, швидкістю 7-12 м/с, а вночі на окремих ділянках області пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Температурні показники протягом доби коливатимуться в межах від -1 °С до +4 °С. У Києві температура буде помірною: вночі та вдень від +1 °С до +3 °С.

Прогноз погоди у Києві на 8 грудня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди від Meteoprog

У неділю в Україні очікується хмарна погода з дощами на заході та півночі, також там вранці можливий мокрий сніг.

У Карпатах та на Прикарпатті — мокрий сніг, туман і ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-14 м/с.

На заході температура вночі від -2 °С до +3 °С, вдень +1 °С…+6 °С, в Карпатах -5 °С…0 °С. На півночі вдень до +4 °С.

В центральних і південних регіонах до +1 °С…+6 °С вдень, без опадів, лише в Криму можливі слабкі дощі.

На сході — сухо, температура від -4 °С до +3 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, погода в Одесі та області 8 грудня буде дощовою та холодною. У регіоні значно похолоднішає. Крім того, синоптики попередили про погіршення погоди у Харкові завтра.