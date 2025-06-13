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Главная Метео В большинстве областей дожди — прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей дожди — прогноз погоды на сегодня

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Дата публикации 13 июня 2025 07:56
Погода сегодня, 13 июня, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Какая погода будет в Украине 13 июня Прогноз погоды от Наталки Диденко

Прогноз погоды на пятницу, 13 июня, сообщили синоптики. Сегодня с северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится. Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. 

Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре пишут, что сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части — кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер в этот день преимущественно будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме крайнего запада, порывы до 15-20 м/с.

Температура на юге страны ночью составила +11...+16 °С, днем будет +21...+26 °С. На остальной территории ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С (в Карпатах ночью +1...+6 °С, днем +10...+15 °С).

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Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью был небольшой, днем ожидается умеренный кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура по области ночью была +8...+13 °С, днем прогнозируется +15...+20 °С.

В Киеве тем временем ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 13 июня в Украине повсеместно ожидается сильный ветер юго-западного происхождения, местами штормовые порывы до 15-20 м/с. Дожди пройдут в северных, центральных областях Украины и на Харьковщине. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха по прогнозу Диденко, ночью должна была снизиться до +8...+14 °С, днем будет +15...+19 °С.

В Киеве тем временем будет дождь, сильный ветер, северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Температура составит +16...+18 °С.

Напомним, что погода во Львове сегодня будет прохладной и дождливой. По словам синоптиков, регион будет под влиянием циклона. Температура воздуха не поднимется выше +19 °C днем.

Также мы сообщали, что в Одессе ожидается прохладный ветер, но без осадков. Однако температура воды на несколько градусов потеплела, поэтому одесситы и гости города смогут насладиться купанием в Черном море.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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