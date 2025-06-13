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Головна Метео В більшості областей дощі — прогноз погоди на сьогодні

В більшості областей дощі — прогноз погоди на сьогодні

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Дата публікації: 13 червня 2025 07:56
Погода сьогодні, 13 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка з парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоди від Наталки Діденко Яка погода буде в Україні 13 червня

Прогноз погоди на п'ятницю, 13 червня, повідомили синоптики. Сьогодні з північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться. Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня.

Про це у четвер, 12 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі пишуть, що сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат та південної частини — короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер цього дня переважно дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви до 15-20 м/с.

Температура на півдні країни вночі становила +11...+16 °С, вдень буде +21...+26 °С. На решті території вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С (в Карпатах вночі +1...+6 °С, вдень +10...+15 °С).

В більшості областей дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі був невеликий, вдень очікується помірний короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви до 15-18 м/с. Температура по області вночі була +8...+13 °С, вдень прогнозується +15...+20 °С.

У Києві тим часом вночі +10...+12 °С, вдень +17...+19 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 13 червня в Україні всюди очікується сильний вітер південно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 м/с. Дощі пройдуть у північних, центральних областях України та на Харківщині. На решті території України без істотних опадів.

Температура повітря за прогнозом Діденко, вночі мала знизитися до +8...+14 °С, вдень буде +15...+19 °С.

У Києві тим часом буде дощ, сильний вітер, північно-західний із поривами до 15-20 м/с. Температура становитиме +16...+18 °С.

Нагадаємо, що погода у Львові сьогодні буде прохолодною та дощовою. За словами синоптиків, регіон буде під впливом циклону. Температура повітря не підійметься вище +19 °C вдень.

Також ми повідомляли, що в Одесі очікується прохолодний вітер, але без опадів. Однак температура води на кілька градусів потеплішала, тому одесити та гості міста зможуть насолодитися купанням у Чорному морі.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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