Погода в Украине 29 декабря — прогноз от синоптиков

Туман на Майдане Незалежности в Киеве. Иллюстрационное фото: Новини.LIVE

В Украине сегодня осадков не ожидается, однако синоптики советуют водителям и пешеходам быть очень осторожными. В воскресенье, 29 декабря, на территории Украины возможна гололедица и туман. В большинстве областей объявлен первый уровень опасности из-за тумана.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр .

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Погода в Украине 29 декабря

По расчетам метеорологов сегодня следует ожидать облачную погоду, однако без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях утром ожидается и слабый гололед. На дорогах западных областей кое-где будет гололедица.

Температура днем от -2...+3°C. На крайнем юге +1...+6°C.

Прогноз погоды в Украине на 29 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня утром 29 декабря в западных, северных и центральных областях будет сильный туман, видимость 200-500 м. Поэтому объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Предупреждение о тумане 29 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на сегодня.

Синоптик Наталка Диденко тоже не прогнозирует в воскресенье существенные осадки, разве что ожидается облачная, туманная погода. Температура воздуха будет держаться около нуля и совсем немного подниматься. Синоптик прогнозирует 0...+4°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 29 декабря. Фото: скриншот

Напомним, 29 декабря, в Одессе будет ясная и теплая погода. Синоптики не прогнозируют осадков, температура воздуха будет опускаться до 0 °C.

В Харькове в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем температура воздуха может подняться до +3 °C.