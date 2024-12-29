Погода в Україні 29 грудня — прогноз від синоптиків

Туман на Майдані Незалежності у Києві. Ілюстраційне фото: Новини.LIVE

В Україні сьогодні опадів не передбачається, проте синоптики радять водіям та пішоходам бути дуже обережними. У неділю, 29 грудня, на території України можлива ожеледиця та туман. В більшості областей оголошено перший рівень небезпечності через туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За розрахунками метеорологів, сьогодні слід очікувати хмарну погоду, однак без істотних опадів. У західних, північних та центральних областях вранці очікується та слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди буде ожеледиця.

Температура вдень від -2...+3 °C. На крайньому півдні +1...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вранці, 29 грудня, у західних, північних та центральних областях буде сильний туман, видимість 200-500 м. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження про туман 29 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на сьогодні

Синоптик Наталка Діденко теж не прогнозує у неділю істотних опадів, хіба що очікється хмарна, туманна погода. Температура повітря буде триматись близько нуля та зовсім трохи підійматись. Синоптик прогнозує 0...+4 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 грудня, в Одесі буде ясна та тепла погода. Синоптики не прогнозують опадів, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C.

У Харкові в неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень температура повітря може піднятися до +3 °C.