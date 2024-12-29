Погода в Україні 29 грудня — прогноз від синоптиків

Увага водіям та пішоходам — складний прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні опадів не передбачається, проте синоптики радять водіям та пішоходам бути дуже обережними. У неділю, 29 грудня, на території України можлива ожеледиця та туман. В більшості областей оголошено перший рівень небезпечності через туман.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 29 грудня
За розрахунками метеорологів, сьогодні слід очікувати хмарну погоду, однак без істотних опадів. У західних, північних та центральних областях вранці очікується та слабка ожеледь. На дорогах західних областей подекуди буде ожеледиця.
Температура вдень від -2...+3 °C. На крайньому півдні +1...+6 °C.
Сьогодні вранці, 29 грудня, у західних, північних та центральних областях буде сильний туман, видимість 200-500 м. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на сьогодні
Синоптик Наталка Діденко теж не прогнозує у неділю істотних опадів, хіба що очікється хмарна, туманна погода. Температура повітря буде триматись близько нуля та зовсім трохи підійматись. Синоптик прогнозує 0...+4 °C.
Нагадаємо, 29 грудня, в Одесі буде ясна та тепла погода. Синоптики не прогнозують опадів, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C.
У Харкові в неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень температура повітря може піднятися до +3 °C.
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