Україна
Усложнится трафик — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Усложнится трафик — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Дата публикации 1 ноября 2025 17:12
обновлено: 16:02
Прогноз погоды в Украине на завтра 2 ноября от Укргидрометцентра
Туман. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 2 ноября, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях прогнозируют туман. Однако в течение дня температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 2 ноября

В течение суток осадков не предвидится. Синоптики отметили, что в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ночью и утром ожидается туман.

Прогноз погоди в Україні 2 листопада
Погода в Украине 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до +18 °С.

Синоптики объявили опасность

Ночью и утром 2 ноября в нескольких областях ожидается туман, а видимость будет — 200-500 м.

Туман в Україні 1 листопада
Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, 2 ноября в Киеве температура воздуха повысится до +13 °С. Осадков в течение суток не прогнозируется.

Кроме того, в Харькове и области завтра ожидается туман. Людей призывают быть внимательными.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
