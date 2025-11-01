Прогноз погоды в Украине на завтра 2 ноября от Укргидрометцентра

Туман. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 2 ноября, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях прогнозируют туман. Однако в течение дня температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 2 ноября

В течение суток осадков не предвидится. Синоптики отметили, что в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ночью и утром ожидается туман.

Погода в Украине 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до +18 °С.

Синоптики объявили опасность

Ночью и утром 2 ноября в нескольких областях ожидается туман, а видимость будет — 200-500 м.

Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, 2 ноября в Киеве температура воздуха повысится до +13 °С. Осадков в течение суток не прогнозируется.

Кроме того, в Харькове и области завтра ожидается туман. Людей призывают быть внимательными.