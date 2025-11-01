Прогноз погоды в Украине на завтра 2 ноября от Укргидрометцентра

Усложнится трафик — в Укргидрометцентре предупредили об опасности
Погода в Украине завтра, 2 ноября, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях прогнозируют туман. Однако в течение дня температура воздуха будет комфортной.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 2 ноября
В течение суток осадков не предвидится. Синоптики отметили, что в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ночью и утром ожидается туман.
Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до +18 °С.
Синоптики объявили опасность
Ночью и утром 2 ноября в нескольких областях ожидается туман, а видимость будет — 200-500 м.
Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Напомним, 2 ноября в Киеве температура воздуха повысится до +13 °С. Осадков в течение суток не прогнозируется.
Кроме того, в Харькове и области завтра ожидается туман. Людей призывают быть внимательными.
