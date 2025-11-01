Прогноз погоди в Україні на завтра 2 листопада від Укргідрометцентру

Ускладниться рух — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку
Погода в Україні завтра, 2 листопада, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях прогнозують туман. Однак протягом дня температура повітря буде комфортною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 листопада
Протягом доби опадів не передбачається. Синоптики зазначили, що в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вночі та зранку очікується туман.
Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до +18 °С.
Синоптики оголосили небезпеку
Вночі та зранку 2 листопада в декількох областях очікується туман, а видимість буде — 200-500 м.
Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Нагадаємо, 2 листопада у Києві температура повітря підвищиться до +13 °С. Опадів протягом доби не прогнозується.
Крім того, у Харкові та області завтра очікується туман. Людей закликають бути уважними.
