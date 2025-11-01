Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Ускладниться рух — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 17:12
Оновлено: 16:02
Прогноз погоди в Україні на завтра 2 листопада від Укргідрометцентру
Туман. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 2 листопада, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях прогнозують туман. Однак протягом дня температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 2 листопада

Протягом доби опадів не передбачається. Синоптики зазначили, що в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вночі та зранку очікується туман.

Прогноз погоди в Україні 2 листопада
Погода в Україні 2 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до +18 °С.

Синоптики оголосили небезпеку

Вночі та зранку 2 листопада в декількох областях очікується туман, а видимість буде — 200-500 м.

Туман в Україні 1 листопада
Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Нагадаємо, 2 листопада у Києві температура повітря підвищиться до +13 °С. Опадів протягом доби не прогнозується.

Крім того, у Харкові та області завтра очікується туман. Людей закликають бути уважними.

погода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
